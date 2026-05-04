Кабмин продлил 'Национальный кэшбэк': как долго будет действовать программа

Кабинет министров продлил до окончания действия военного положения, но не позднее 30 апреля 2028 года, экспериментальный проект "Национальный кэшбэк". Соответствующее решение закреплено постановлением правительства №559 от 29 апреля, сообщает официальный сайт Кабмина.

Вместе с тем, документ подтверждает, что начисление кэшбэка на топливо завершится 31 мая 2026 года, а его размер уменьшен до 500 гривень в месяц. Кэшбэк на топливо начисляется в следующих размерах: 15% – дизельное топливо; 10% – бензин; 5% – сжиженный газ.

Объем начисления кэшбэка зависит от категории приобретенных товаров. Для товаров в категориях, доля импорта в которых составляет до 35%, будет начисляться 5% кэшбэка, а если более 35% – 15%.

Сумма кэшбэка за товары, приобретенные в предыдущем месяце (кроме топлива), не может превышать 3 тысячи гривень.

В приложении к постановлению приводится перечень товаров, на которые можно использовать средства национального кэшбэка. В частности, это коммунальные услуги, транспортные услуги, продукты питания, лекарства и т. д.

При этом отдельно оговаривается, что кэшбэк нельзя потратить на приобретение подакцизных товаров.

В конце ноября 2025 года Кабмин одобрил постановление, которым было предусмотрено прекращение начисления кэшбэка 1 мая 2026 года. На этом фоне распространялась информация о сворачивании национального кэшбэка, которую Минэкономики опровергало.

1 мая заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Киндратив во время презентации результатов исследования функционирования программы "Национальный кэшбэк" заявил, что правительство настроено продлить действие программы.

Согласно результатам исследования, программой "Национальный кэшбэк" ежемесячно пользуются около 4,8 миллиона украинцев. Две трети пользователей – это семьи с доходом ниже среднего.

