Победительница 'Холостяка' выходит замуж во второй раз: первые подробности

Даша Квиткова рассказала о подготовке к свадьбе.

Известная украинская блогер и победительница шоу "Холостяк-9" Даша Квиткова впервые подробно рассказала о подготовке к свадьбе с футболистом киевского "Динамо" Владимиром Бражко.

"Когда я примеряла свадебное платье, я просто стояла, смотрела на себя в зеркало и рыдала, как белуга", - рассказала Даша в программе "Квітковий ревізор", не скрывая, что очень переживает.

По словам блогерши, на женитьбе настаивал Владимир. При этом она дала понять, что подготовка к свадьбе идет полным ходом, пара уже даже определились с локацией, а кольца на церемонии должен будет вынести маленький сын Даши Лев.

Видео дня

"Я ему сказала, что он будет выносить обручальные кольца, а он ответил: "Нет, я хочу ими играть". Может такое случиться, что он просто не дойдет до нас с кольцами", - поделилась блогер.

Даша Квиткова также поделилась, что они с Бражко уже думают о пополнении в семье. Блогер не стала скрывать, что лично она мечтает о девочке.

Напомним, ранее УНИАН писал, что недавно Даша Квиткова призналась, готова ли во второй раз стать мамой.

Вас также могут заинтересовать новости: