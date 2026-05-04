Весна - самый сложный период для ресторанного бизнеса: поднимут ли заведения цены, - эксперт

До наступления нового сезона овощей и фруктов – именно весной в течение года продукты стоят дороже всего.

Ресторанный бизнес обычно несет наибольшие расходы из-за подорожания продуктов не зимой, а именно весной. Однако предприниматели вряд ли рискнут поднять цены, так как могут потерять клиентов. Об этом в беседе с УНИАН рассказала соучредительница Национальной ресторанной ассоциации, ресторанный эксперт Ольга Насонова.

"Вообще, весна – самый тяжелый период для ресторанного бизнеса. Продукты дорожают еще с прошлого года, свежего еще нет, много импорта. Когда начинает теплеть, где-то с конца мая – уже период более легкий. Сейчас ждут сезонные овощи, фрукты, ягоды – и можно будет с этим работать, подешевеет продукция", – говорит УНИАН Насонова.

Впрочем, покупательная способность населения остается невысокой, поэтому рестораны не рискуют поднимать цены.

"В последние месяцы я не вижу никакого подорожания. Пик подорожания был в прошлом году, где-то в ноябре-декабре. Перед Новым годом традиционно многие заведения повышают цены. Но кто-то поднял цены – и поднял слишком сильно. И люди это не восприняли нормально, перестали там покупать. Поэтому цены в целом держатся на уровне конца прошлого года. Хотя продукты и дорожают", – объясняет специалист.

В то же время с наступлением настоящей весенней погоды положение дел в отрасли значительно улучшилось.

"Ресторанный бизнес в Украине чувствует себя в мае уже более-менее неплохо. Влияет потепление, если есть летние площадки – посещаемость растет, начинается процесс наслаждения теплом. В эти выходные была в центре Киева, видела очень много людей, которые вышли на улицу и отдыхали", – рассказывает Насонова.

Большее количество посетителей принесло больше выручки.

"Рестораторы сразу почувствовали это на своих доходах. Если сравнивать с тем, что было месяц назад – рост на 30%, местами на 40%. Не в два раза, но существенно. Ожидается, что май будет очень удачным. Помимо хорошей погоды, не исключают электричество, слава Богу. Хотя и стоимость самого электричества выросла", – делится эксперт.

Впрочем, рентабельность ресторанного бизнеса сейчас все еще невысока, хотя и не нулевая.

"Большая часть заведений все же имеет небольшой плюс. Потому что если это просто ноль – то это повод задуматься о закрытии", – считает Насонова.

Напомним, что цены на продукты для ресторанов в первые месяцы года, по сравнению с ноябрем, выросли на 70% из-за сезонного фактора. Причем это произошло еще до начала войны в Иране, которая усилила давление на и без того недешевую логистику.

В целом из-за сложной бизнес-ситуации зимой вынуждены были закрыться до 15% ресторанных заведений только в Киеве.

