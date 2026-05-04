Россия атаковала сразу пять объектов 'Нафтогаза': что известно о масштабных ударах

Интенсивность российских атак на нефтегазовые объекты Украины нарастает.

Россия атаковала пять объектов государственной энергетической компании "Нафтогаз" за последние 24 часа, повредив оборудование и вызвав пожары. Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

"Только за последние сутки россияне атаковали пять объектов "Нафтогаза" в Сумской и Харьковской областях. Имеются повреждения оборудования, на объектах возникли пожары. Пришлось временно остановить производственные процессы", – написал топ-менеджер на своей странице в Facebook.

По его словам, специалисты ГСЧС Украины вместе со специалистами "Нафтогаза" работают на местах и принимают все необходимые меры, чтобы минимизировать последствия российских ударов.

Ранее Корецкий сообщал, что россияне атаковали объекты "Группы Нафтогаз" на выходных. В частности, обстрелу подвергся газодобывающий объект в Харьковской области, в результате чего было повреждено оборудование.

Топ-менеджер добавил, что в результате попадания российской авиабомбы в Запорожской области был поврежден газопровод, из-за чего часть потребителей временно осталась без газоснабжения.

В целом, по данным Сергея Корецкого, с начала года российские силы около 100 раз атаковали объекты "Группы Нафтогаз".

Напомним, в конце марта россияне атаковали газодобывающую инфраструктуру НАК "Нафтогаз Украины" в Полтавской области. По словам главы Полтавской областной государственной администрации Виталия Дякивныча, в результате атаки без газоснабжения остались более пяти тысяч абонентов.

В апреле УНИАН писал, что российские силы усилили удары по нефтебазам Украины. Сообщалось, что под обстрелы попали объекты в Кривом Роге, Днепре и в Одесской области, в результате чего были потеряны тысячи тонн топлива на миллионы долларов.

По мнению специалистов, выходом из сложной ситуации для Украины может стать создание специальных подземных хранилищ.

