Потап нежно обратился к Каменских после объявления о разводе (фото)

Брак пары продлился почти 7 лет.

Скандальный рэпер и продюсер Потап (настоящее имя - Алексей Потапенко) публично обратился к своей уже бывшей жене, певице Насте Каменских.

В день ее 39-летия, 4 мая 2026 года, артист опубликовал ее фото в Instagram и написал:

"Знаю увидимся. Будь счастлива".

Напомним, как писал УНИАН, в деньс своего рождения Настя Каменских заинтриговала заявлением. Исполнительница опубликовала видео с собой и написала на английском языке: "К новой главе. Пусть она станет самой лучшей из всех, что были написаны".

До этого 1 мая Потап и Настя Каменских объявили о разрыве: "Рано или поздно все обретает свой конец. "Как ты ни крути, но мы не пара". Спасибо за вашу поддержку и любовь на протяжении всех этих лет".

Напомним, Потап и Настя Каменских поженились в 2019 году после многих лет совместной работы в популярном дуэте. Их профессиональное сотрудничество постепенно переросло в романтические отношения, которые они долго держали в секрете.

