Для того, чтобы сделать себе такой маникюр, необязательно идти в элитную студию.

За красивый маникюр женщины готовы платить баснословные суммы, и хотя цена, конечно, зависит от многих факторов - города, уровня мастера, желаемого дизайна - далеко не всегда она оправдана. Например, некоторые дизайны сами по себе выглядят дорого, даже если выполнены мастером с небольшим опытом или в недорогой студии. Рассказываем, какой самый элитный маникюр и что будет в тренде весной и летом.

Какой вид маникюра самый дорогой - варианты дизайнов

Если вам хочется сделать шикарный весенний маникюр, но времени или финансов в обрез, рекомендуем обратить внимание на некоторые варианты nail art, которые снова популярны у модниц по всему миру.

Перламутр

Видео дня

Тот самый красивый маникюр, которые многие из нас десятилетиями называли "бабушкиным", теперь снова в тренде. Модные дизайнеры говорят, что перламутр опять на пике популярности, причем, именно молочный - без каких-либо ярких оттенков. Желательно присмотреться к нейтральным цветам с легким шиммером или перламутровым финишем, и тогда у вас однозначно получится сделать изысканный маникюр на короткие ногти с минимальными вложениями.

Микрофренч

Классический французский маникюр мастера, как правило, делают одинаково, рисуя довольно широкую белую полоску у края ногтевой пластины. Микрофренч же выглядит изящнее за счет более тонкой полосы. Кроме того, он подходит обладательницам коротких ногтей, а руки выглядят аккуратными и ухоженными, даже когда маникюр отрастает. Если же вам больше нравится классический вариант такого дизайна, попросите мастера использовать топ с "песком", чтобы итоговый результат получился более изысканным.

Глубокий красный

До сих пор на модном Олимпе остается красный маникюр - тренды из года в год "подхватывают" этот цвет и позволяют модницам наслаждаться многообразием оттенков. Однако весной 2026 года актуален именно глубокий темно-красный или насыщенный бордовый цвет. Стилисты считают, что это классика, которая никогда не выйдет из моды.

Металлик

Продолжая тему о том, какой маникюр всегда смотрится дорого, нельзя не упомянуть о дизайнах с металлическими акцентами. Идеальный вариант - молочная или нюдовая база, а сверху - объемные 3D наклейки в цвете "металлик". Они должны быть минималистичными и не на каждом ногте, чтобы маникюр в итоге не выглядел наляписто. Согласно последним трендам, такой вариант дизайна выглядит удачнее, чем тот же "кошачий глаз" или "втирка" на весь ноготь.

Молочная база

Молочный маникюр с использованием базы одноименного оттенка - идеальный вариант для девушек с любой длиной ногтей. Такой дизайн выглядит дорого и изысканно, подходит к разной одежде и настроению. Подобрать аксессуары тоже не составит труда, и в целом, даже серьезных навыков от мастера не требуется, чтобы воплотить в жизнь подобную идею. Значит, вам не обязательно обращаться в элитный салон, чтобы сделать безумно красивый маникюр.

Кружево

Невероятно нежный маникюр, который умеют делать многие мастера. Благодаря такому дизайну руки выглядят немного игриво и кокетливо, преображаясь буквально сразу. Кружево можно разместить и на коротких, и на длинных ногтях, желательно выбирать именно белый цвет, чтобы создать эффект романтизма и хрупкости. Такие ногти всегда будут выглядеть элегантно.

Вас также могут заинтересовать новости: