Россия бросила больше ресурсов на Покровское направление: комбат раскрыл планы врага

Покровское направление является одним из самых горячих участков на всем фронте. Об этом в эфире "24 Канала" рассказал Владимир Назаренко – майор, временно исполняющий обязанности командира 4-го батальона "Сила Свободы" 4-й бригады Нацгвардии "Рубеж".

"Враг концентрирует очень много усилий и выделяет очень много резервов на восполнение потерь. Продолжает попытки штурмов, которые они осуществляли и месяц назад, и зимой, и осенью, и летом. Враг в основном использует тактику малых штурмовых групп, которыми пытается продвигаться. Обычно это одноразовые, плохо подготовленные "мясные" группы, но их задача – идти и идти. И ждать, пока их уничтожат. Напряженность ситуации заключается в том, что враг бросает сюда все больше ресурсов для того, чтобы пытаться наносить удары", – сказал Назаренко.

Он добавил, что такие попытки штурмов россиян сопровождаются большим количеством ударов КАБами, ФАБами, артиллерией, а также разнообразными дронами. В частности, "Шахедами", "Герберами" и "Молниями".

"В этих условиях Силы обороны делают все возможное, чтобы не дать врагу ни единого шанса продвинуться вперед ни на метр", – добавил Назаренко.

Комментируя потери РФ, военный отметил, что они пропорциональны тем усилиям, которые враг предпринимает на фронте.

"То есть если у них есть резервы, они могут себе позволить их пополнять. Потери у врага большие, но пока это его не останавливает. Интенсивность может колебаться. То есть в один день потери врага могут быть столько-то, потом вдвое больше, потом втрое больше, а потом снова меньше. То есть нет какой-то тенденции. Здесь, кажется, в большинстве случаев тактика врага – привезли-отправили", – пояснил Назаренко.

Ранее спикер Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил, что в Запорожской области РФ пытается продвигаться в районе Гуляйполя. По его словам, целью врага является прорваться к населенному пункту Гуляйпольское, а затем в направлении Верхней Терсы.

Между тем Forbes отмечает, что бои за Часов Яр в Донецкой области, начавшиеся еще в 2024 году, продолжаются до сих пор. По данным издания, Силы обороны продолжают удерживать позиции в западной части города. Издание отмечает, что сначала РФ планировала быстро захватить относительно небольшой населенный пункт, где до начала войны проживало около 12 тыс. человек. Однако благодаря дронам Силам обороны удается удерживать город.

