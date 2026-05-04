5 мая погода порадует киевлян летним теплом

Во вторник, 5 мая, в Киеве ожидается спокойная и очень теплая погода, напоминающая о приближении лета. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров покажут +14°, а днем температура поднимется до +25°...+26°.
В столице ожидается ясная и безоблачная погода без намека на осадки.
Ветер 5-10 м/с. Атмосферное давление 745-747 мм ртутного столба.
Погода 5 мая
Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +26°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +26°.
В Ровно завтра небольшая облачность, ночью +12°, днем +26°.
В Тернополе 5 мая ночью +12°, днем +26°, небольшая облачность.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +26°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +26°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +9°, днем будет +28°, небольшая облачность.
В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +12°, днем +26°.
В Виннице завтра будет +8°...+26°, небольшая облачность.
В Житомире во вторник ночью +12°, днем +26°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+26°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра ночью +8°, днем +23°, небольшая облачность.
В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +23°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +8°...+23°.
В Одессе 5 мая - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +17°.
В Херсоне во вторник ночью будет +8°, днем +23°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +23°.
В Запорожье температура ночью +8°, днем +23°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +12°, а днем +26°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +23°.
В Днепре температура ночью будет +8°, днем +23°, небольшая облачность.
В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +8°...+17°, небольшой дождь.
В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +20°.
В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +21°.