В королевской семье ожидается пополнение: принцесса Евгения объявила, что беременна (фото)

В семье принцессы растут двое сыновей.

В британской королевской семье ожидается пополнение: принцесса Евгения объявила, что в третий раз беременна от мужа Джека Бруксбанка. При этом она опубликовала трогательное фото в своем Instagram.

Принцесса показала, как ее сыновья держат в руках снимок УЗИ, и написала, что третий ребенок в их семье родится в 2026 году:

"Малыш Бруксбанк должен появиться на свет в 2026 году!".

Тем временем в заявлении Букингемского дворца говорится:

"Ее Королевское Высочество принцесса Евгения и г-н Джек Бруксбанк с большой радостью сообщают, что ждут третьего ребенка, рождение которого ожидается этим летом… Август (5 лет) и Эрнест (2 года) также очень рады появлению еще одного брата или сестры в семье… Его Величество Король был проинформирован и рад этой новости".

Как известно, принцесса Евгения, младшая дочь бывшего принца Эндрю и Сары Фергюсон, обручилась с Джеком после семи лет отношений в январе 2018 года. В октябре того же года они поженились. В 2021 году у пары родился сын Август, а в 2023-м - сын Эрнест.

Напомним, как писал УНИАН, в феврале 2026 года экс-принца Эндрю арестовали в его день рождения.

