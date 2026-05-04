Дубай оживляет авиасообщение после хаоса на Ближнем Востоке, – Business Insider

Аэропорты Дубая, такие как Dubai International Airport (DXB) и меньший Al Maktoum International Airport, официально объявили о начале масштабного возобновления полетов после критического падения трафика, пишет Business Insider.

Как отметила компания Dubai Airports в соцсети X, после полного восстановления воздушного пространства над ОАЭ операции постепенно расширяются. В частности, увеличивается количество рейсов в соответствии с доступными региональными маршрутами, что позволяет поэтапно восстанавливать расписания.

Генеральный директор Dubai Airports Пол Гриффитс заявил, что аэропорты работают над удовлетворением растущего спроса, хотя определенные ограничения маршрутов в регионе все еще сохраняются.

Это происходит после того, как DXB – один из ключевых мировых транзитных хабов – зафиксировал резкое сокращение пассажиропотока в марте. После начала войны между Ираном, Израилем и США, с 28 февраля, аэропорт обслужил лишь 2,5 млн пассажиров, что на 65,7% меньше по сравнению с мартом 2025 года.

Воздушное пространство над несколькими ключевыми транспортными узлами Ближнего Востока в течение нескольких месяцев оставалось частично закрытым из-за обмена ракетными и дронными ударами. В начале марта в регионе застряли десятки тысяч путешественников.

Кроме того, Иран совершил атаки на ряд американских посольств и военных баз в регионе Персидского залива. В марте власти США призвали своих граждан покинуть регион и до сих пор рекомендуют воздержаться от поездок в ОАЭ.

