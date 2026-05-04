В Африке есть жуткое озеро, которое превращает животных в камень: в чем его секрет

Натрон, минеральная солевая смесь, от которой озеро получило своё название, настолько эффективно поглощает влагу и жир, что древние египтяне когда-то использовали его для сохранения своих умерших.

В Танзании существует жуткое озеро Натрон, которое способно превращать животных в камень, как мифическая Медуза Горгона. Однако загадка этого явления кроется не в каких-то сверхъестественных силах, а в химических процессах, и это демонстрирует, что наука подчас бывает страшнее любого мифа.

Как пишет indiandefencereview.com, согласно данным обсерватории Земли НАСА, именно вулканическая активность региона обуславливает необычный химический состав озера: вулканы, расположенные примерно в 20 километрах к югу, производят расплавленные смеси солей карбоната натрия и карбоната кальция. Эти соединения перемещаются по подземным разломам и питают более 20 горячих источников, которые в конечном итоге впадают в озеро.

Также свою роль играет то, что озеро соединено с единственной естественной рекой, перегороженной плотиной, без выхода в море, и что окружающая среда настолько жаркая и сухая, что испарение постоянно опережает выпадение осадков, так что глубина озера редко превышает три метра. В результате получается озеро, одновременно чрезвычайно горячее, едкое и соленое, которое в основном непригодно для жизни.

Видео дня

Смертельное зеркало, обманывающее своих жертв

Несмотря на эти условия, в озере обитают некоторые существа, например, галоархеи, солелюбивые микроорганизмы, процветают в щелочной воде и придают ей поразительный кроваво-красный цвет. Эти микроорганизмы привлекают малого фламинго, который использует берега озера Натрон как единственное постоянное место размножения в Восточной Африке.

Однако для других животных озеро не настолько дружелюбно. Перелетные птицы часто врезаются в поверхность озера, по-видимому, обманутые его высокой отражающей способностью и полагая, что могут пролететь сквозь него насквозь. Согласно данным IFLScience, в 2007 году пилот вертолета пережил аналогичную дезориентацию, в результате чего его вертолет упал в воду. Оператор Бен Хербертсон, переживший инцидент, вспоминал, что "вода была физически горячей и обжигала глаза". Птицам и летучим мышам, упавшим в воду в таких условиях, спастись практически невозможно.

Миф и реальность

Озеро Натрон привлекло широкое внимание в 2013 году благодаря снимкам "окаменевших" животных фотографа Ника Брандта, которые получили широкую известность в сети. Брандт описывал, как находил "всевозможных птиц и летучих мышей, выброшенных на берег", однако в отличие от жертв Медузы Горгоны, они не превратились в камень, а мумифицировались.

Натрон, минеральная солевая смесь, от которой озеро получило своё название, настолько эффективно поглощает влагу и жир, что древние египтяне когда-то использовали его для сохранения своих умерших. Животные, упавшие в озеро Натрон, обезвожены и окаменели, их останки покрыты минеральными отложениями, которые накапливаются со временем, создавая странную иллюзию камня.

При этом, Брандт рассказал, что специально придавал животным на фотографиях позы, как будто они замерли в движении, делая картину еще более жуткой. "Я брал этих существ такими, какими находил их на берегу, а затем помещал их в "живые" позы, как бы возвращая их к "жизни"", – писал он.

Что касается самого озера, Брандт предупредил журнал Smithsonian Magazine: "Оно настолько едкое, что даже малейший порез будет очень болезненным. Никто никогда не стал бы в нем купаться. Это было бы полным безумием".

Ранее УНИАН рассказывал об одной из самых загадочных катастроф ХХ века – у озера Ньос за одну ночь погибли около 1800 человек и тысячи животных.

Вас также могут заинтересовать новости: