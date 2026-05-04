Американец 'скрестил' культовый Ford Mustang с электрокаром Tesla: вот что из этого вышло

Американец решил переоборудовать классический Ford Mustang 1966 года в электромобиль. Более того, автомобиль получил систему автономного вождения Tesla Full Self-Driving, пишет Supercar Blondie.

Основатель Calimotive Яро Щербанюк на странице компании в Instagram показал, как выглядит процесс превращения Ford Mustang в электромобиль. Он рассказал, что "донорами" для этого проекта стал электрический пикап Tesla Cybertruck и электрокар Tesla Model 3.

Автомобиль получил камеры от Tesla и полностью поддерживает Tesla Full Self-Driving. Переоборудование обошлось Щербанюку в 40 000 долларов.

Американец отметил, что практически все элементы силовой установки были взяты от Tesla Model 3. Руль и большая часть приборной панели были взяты от Tesla Cybertruck.

Мужчина построил электромобиль, который не нужно заряжать

Ранее блогер Саймон Сёренсен рассказал, что он создал электромобиль на солнечной энергии. Он заявил, что этот электрокар не нужно заряжать.

Для создания электромобиля Сёренсен использовал детали от электровелосипеда. Он отметил, что это транспортное средство питается и заряжается через солнечную панель.

Электромобиль имеет полный привод, что обеспечивает ему большой крутящий момент. Это транспортное средство также может работать от аккумуляторной батареи, что полезно в пасмурные дни.

