Изъяты автомобили и много налички: полиция 'гостила' у чиновников ТЦК почти по всей Украине

По всей Украине проведены масштабные операции - 44 обыска по месту жительства фигурантов.

В 16 регионах Украины правоохранители провели обыски у действующих и бывших должностных лиц из числа руководящего состава Территориальных центров комплектования (ТЦК), изъяты автомобили, мотоциклы и крупные суммы наличных. Об этом сообщает департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины

Речь идет о незаконном обогащении и недостоверном декларировании должностных лиц ТЦК.

"Среди задокументированных фактов - незаконное обогащение и случаи недостоверного декларирования должностных лиц почти на 92 млн грн. Один из фигурантов - начальник РТЦК в Одессе - за время пребывания в должности значительно улучшил свое материальное положение и приобрел активов на сумму более 45 млн грн", - говорится в сообщении.

Видео дня

При этом отмечается, что речь идет как о действующих, так и о бывших должностных лицах ТЦК и СП, которые, по данным следствия, могли использовать служебное положение для получения незаконных доходов.

В полиции отмечают, что, в частности, сумма расхождения между активами в декларации одного из помощников начальника объединенного МТЦК и СП и реальным состоянием составляет 10 млн грн, а бывшего офицера отделения рекрутинга и комплектования уже другого РТЦК - 6,6 млн грн. В Нацполиции подчеркнули:

"В рамках уголовных производств оперативники ГСД Нацполиции и его территориальных управлений совместно со следственными подразделениями полиции в областях, ГБР и прокуратурами в сфере обороны провели масштабные мероприятия по всей Украине - 44 обыска по местам проживания фигурантов, в служебных помещениях и транспортных средствах в 16 регионах страны".

При этом сообщили, что изъяли автомобили Tesla различных моделей, мотоциклы, наличные деньги в национальной и иностранной валюте, различные договоры, среди которых договор о получении безвозвратной денежной помощи в размере одного миллиона гривен.

"Изъятые документы могут служить основанием для легализации средств, полученных незаконным путем. Все эти факты будут проверяться в рамках уголовных производств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение нескольких дней составлено более 150 протоколов об административных правонарушениях, связанных с коррупцией.

Коррупция в ТЦК

Как сообщал УНИАН, невеста бывшего чиновника ТЦК Богдана Васкевича случайно раскрыла его роскошную жизнь.

Журналисты "Слідство.Інфо" провели расследование, в ходе которого выяснилось, что экс-военный пользуется элитной недвижимостью, принадлежащей его родственнику.

Отмечается, что о роскошной жизни Васкевича стало известно благодаря снимкам его невесты - блогерши Алины из Одессы, которая опубликовала несколько фотографий со своим женихом, лицо которого она скрыла сердечком.

По татуировке на руке журналисты установили, что на снимках Богдан Васкевич, который не менее 8 лет занимал различные должности в районных ТЦК Одессы и Одесской области. В октябре 2023 года его называли заместителем военного комиссара одного из одесских районных ТЦК и СП.

На совместных с Васкевичем фотографиях Алина позировала, в частности, в премиальном львовском отеле и SPA-комплексе Emily Resort. Журналисты отметили, что ночь в самом дешевом номере этого отеля стоит не менее 12 тысяч гривен.

Кроме того, блогерша фотографировалась в лифте элитного жилого комплекса в Одессе. Журналисты добавили, что на некоторых снимках присутствует и ее жених.

Журналисты, изучив данные из реестра прав на недвижимое имущество, выяснили, что квартирой площадью 145 кв. метров и парковочным местом в этом жилом комплексе владеет родной дядя Васкевича - Игорь Рожко.

Также журналисты из информации в госреестре узнали, что за квартиру три года назад якобы заплатили 5,5 миллиона гривен. Однако подобные квартиры на сайтах с объявлениями о продаже недвижимости в среднем продаются по цене около 20 миллионов гривен.

Журналисты рассказали, что Богдан Васкевич и его отец Аркадий являются фигурантами расследования Государственного бюро расследований (ГБР). Оно началось в 2025 году.

Отмечается, что отец Богдана Васкевича занимал должность председателя Овидиопольского РТЦК и СП. Его подозревают в получении средств за содействие в уклонении от призыва во время мобилизации. По данным следствия, на полученные деньги Аркадий Васкевич приобрел ряд объектов недвижимости и транспортных средств, которые впоследствии зарегистрировали на членов семьи и близких лиц.

Вас также могут заинтересовать новости: