В Беларуси готовятся полигоны и логистические маршруты: подробности от ГПСУ

Любое перемещение российских войск на территорию Беларуси не останется незамеченным, отметил Демченко.

В Беларуси фиксируется расширение инфраструктуры и развитие логистических возможностей. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Как он отметил в эфире День.LIVE, пограничники отслеживают ситуацию в соседней стране. Он добавил, что на территории Беларуси наблюдается активность в виде развития полигонов и инфраструктуры, которая в перспективе может быть использована в координации с российскими силами.

"Несмотря на то, что на данный момент Россия не держит на территории Беларуси достаточно своих сил или подразделений, которые могли бы угрожать нашей стране, в любой момент вся эта инфраструктура, которую создает Беларусь, может быть использована Россией", – пояснил Демченко.

Видео дня

В то же время он отметил, что разведывательные подразделения отслеживают ситуацию в Беларуси, и перемещение российских сил туда не останется незамеченным. Однако Украина должна быть готова к любому развитию событий.

"Наша задача – отразить любые попытки вторжения и противодействовать любым попыткам нагнетать ситуацию. Особенно, если будут провокационные действия непосредственно вблизи нашей границы", – резюмировал Андрей Демченко.

Ситуация на границе с Беларусью

Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что на границе с Беларусью фиксируется нетипичная активность. Подробностей он не раскрывал.

На днях из Беларуси на территорию Украины прилетел аэростат с ретранслятором. В ГПСУ объясняли, что такое средство предназначено для усиления сигнала для российских средств воздушной атаки.

Вас также могут заинтересовать новости: