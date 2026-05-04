В России пригрозили Украине 'ударами возмездия' на фоне подготовки к параду в Москве

Депутат российской Госдумы даже предложил нанести по Украине превентивный удар.

В России пригрозили Украине "ударами возмездия" в случае появления украинских дронов на параде в Москве 9 мая.

Соответствующее заявление сделал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя слова президента Владимира Зеленского о том, что Украина может "заглянуть" на военный парад в российской столице.

"В случае провокаций ВСУ во время парада победы 9 мая мы нанесем удары возмездия. Ответ будет неотвратимым. Удар станет очень серьезным и кратным", – сказал Колесник.

Видео дня

Член Госдумы утверждает, что президент Украины "охамел". Колесник также предложил нанести превентивный удар по тем местам, "откуда могут прилететь дроны".

Парад 9 мая в Москве

В конце апреля стало известно, что парад 9 мая в Москве состоится, но без военной техники. Участие в нем примут военнослужащие российской армии, а также самолеты пилотажных групп и Су-25.

Ранее секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что Россия "откровенно боится" проводить масштабный парад 9 мая. Он также сказал, что Украина может обеспечить Путину военный парад, максимально приближенный к боевым действиям.

Вас также могут заинтересовать новости: