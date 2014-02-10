На спикера парламента Ирака совершили покушение

Неизвестные в понедельник подорвали гранату на пути следования кортежа спикера парламента Ирака Осамы ан-Наджифи, политик не пострадал, сообщает РИА Новости со ссылкой на спутниковый телеканал "Аль-Хурра".

По данным иракской полиции, инцидент произошел в городе Мосул в провинции Нинва. Взрыв гранаты произошел на одной из городских дорог, где проезжал кортеж политика. Ранения получили шесть сотрудников его охраны. Полиция начала поиск преступников.

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В последние месяцы в Ираке резко обострилась ситуация с безопасностью. Власти отмечают высочайший за последние шесть лет уровень насилия. Только в январе этого года от рук террористов в стране погибли более тысячи человек.