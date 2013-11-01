Мужчина подорвал гранату в российском суде, двое погибших

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-центра МВД России.

"В здании суда неизвестный мужчина взорвал гранату Погиб он и судебный пристав, еще два человека получили ранения", - сказал собеседник агентства.

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Гранату взорвал мужчина, недовольный вынесенным в отношении него судебным решением, сообщил позже агентству источник в правоохранительных органах региона.

По его словам, неизвестный вошел в здание суда и попытался войти в зал судебных заседаний. Его стал досматривать судебный пристав и в этот момент мужчина привел в действие гранату.