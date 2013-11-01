Мужчина подорвал гранату в российском суде, двое погибших
12:07, 01 ноября 2013Мир
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Неизвестный мужчина взорвал себя в здании мирового суда в Кургане - погиб он сам и судебный пристав
Курган, скорая у здания суда, где взорвали гранату / Фото: А.Вагин, wagin.ru
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-центра МВД России.
"В здании суда неизвестный мужчина взорвал гранату Погиб он и судебный пристав, еще два человека получили ранения", - сказал собеседник агентства.
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Гранату взорвал мужчина, недовольный вынесенным в отношении него судебным решением, сообщил позже агентству источник в правоохранительных органах региона.
По его словам, неизвестный вошел в здание суда и попытался войти в зал судебных заседаний. Его стал досматривать судебный пристав и в этот момент мужчина привел в действие гранату.
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