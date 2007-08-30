Фильм ”Христос глазами мусульман” показал историю Иисуса согласно Корану

Крупнейшие христианские церкви Египта - коптская, католическая и протестантская - призвали официальные власти страны запретить показ в стране британского фильма, показывающего историю Христа глазами мусульман, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на газету "Аль-Мысри аль-Яум".

"Этот фильм только углубляет раскол между христианами и мусульманами, и я прошу запретить его показ в Египте. Египетские христиане и без этого прекрасно знают мусульманскую точку зрения на христианство. Они воспримут его только как оскорбление своей религии", - заявил в интервью газете глава информационного комитета Коптской Церкви епископ Марк.

Фильм "Христос глазами мусульман", премьера которого состоялась 19 августа, вызвал неоднозначную реакцию в Великобритании. Фильм, в создании которого принимали участие мусульмане и христиане, рассказывает историю Христа так, как она изложена в Коране и мусульманском предании. Мусульмане почитают Иисуса Христа как пророка, но отрицают его божественную природу, а также факт его смерти на кресте и воскресение из мертвых. Недавно появились сведения, что несколько египетских компаний приобрели права на показ фильма в египетских кинотеатрах.

Власти Египта не предоставляют официальной статистики о количестве христиан в Египте. По неофициальным данным их число составляет 7-9% населения Египта.