Джордж Буш вернул себе полномочия президента США

Президент США Джордж БУШ вернул себе полномочия главы государства, которые были переданы вице-президенту Дику ЧЕЙНИ на время медицинского обследования, передает агентство Reuters.

Как сообщил официальный представитель Белого дома Скотт СТЭНЗЕЛ, врачи обнаружили и удалили пять полипов в кишечнике Дж.БУША. С.СТЭНЗЕЛ заверил, что полипы были маленькие и не представляли угрозы здоровью президента.

Д.ЧЕЙНИ исполнял обязанности президента США примерно в течение двух часов, пока продолжалось обследование Дж.БУША.

Он прошел процедуру колоноскопии - осмотра толстого кишечника с помощью эндоскопа. Она применяется для диагностики рака и воспалительных заболеваний.

Временная передача президентских полномочий предусмотрена 25-й поправкой к конституции США, принятой в 1967 году. До Дж.БУША к этой поправке прибегали лишь однажды. В 1985 году Рональд Рейган на время хирургической операции передал полномочия Джорджу Бушу-старшему.