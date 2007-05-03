В Швеции неизвестные забросали камнями российское посольство

Неизвестные в ночь на четверг забросали камнями посольство РФ в Швеции, сообщил РИА “Новости” по телефону представитель российской дипмиссии в Стокгольме.

"Неизвестные бросили камни в служебную и жилую зоны посольства, - там, где у нас находятся школа и детский сад. Пострадавших нет", - сказал он.

По словам представителя дежурной службы посольства, зданию нанесен небольшой ущерб. "Сейчас мы устанавливаем, что же было повреждено", - добавил он.

"Полиция уже занимается этим вопросом, она стала заниматься этим сразу же после атаки на нашу дипмиссию", - отметил представитель дежурной службы.

В среду активисты российских молодежных организаций, которые уже неделю проводят у посольства Эстонии в Москве акцию протеста против переноса памятника Воину-освободителю в Таллинне, попытались заблокировать машину шведского посла Йохана Моландера, который выезжал из эстонской дипмиссии.

Посол Швеции заявил по этому поводу протест в российском МИД. Кроме того, протест был заявлен послу России в Швеции.