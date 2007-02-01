Европарламент призвал прекратить дискриминацию женщин в учебе

Европейский парламент на своем сегодняшнем заседании принял резолюцию, в которой высказался против дискриминации женщин в процессе получения образования.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующую резолюцию депутаты приняли большинством голосов (голосование проводилось путем поднятия рук).

“Образование девушек и женщин является правом человека и важным элементом для получения полноценных социальных, экономических, культурных и политических прав”, - отмечается в резолюции.

В документе отмечается, что женщины, в целом, достигают меньшего прогресса на всех уровнях образования, что обусловлено различными барьерами: экономическими факторами, связанными с полом суевериями и препятствиями для завершения обучения, религиозными суевериями и тому подобное.

Депутаты рекомендовали странам-членам способствовать обучению женщин и не допускать дискриминации их в этом процессе по сравнению с мужчинами. В частности, депутаты предложили разработать специальную политику, которая была бы направлена в завершение получения девушками, по крайней мере, обязательного для всех уровня образования.

Кроме того, в докладе отмечается необходимость разработки специальной политики относительно национальных меньшинств, в частности цыган, с целью привлечения женщин-цыганок к обучению.

В документе обращается внимание и на то, что женщины в среднем получают зарплату на 15% ниже мужчин, что связано как с несогласованностью законодательства о равенстве оплаты, так и со структурным неравенством рынка, то есть его делением на так называемые “мужские” и “женские” профессии.

В резолюции европейские депутаты уделяют особое внимание вопиющей ситуации в сфере высших научных должностей: если среди людей с высшим образованием доля женщин составляет 59%, то среди кандидатов наук – 43%, а среди профессоров количество женщин не превышает 15% от общего количества профессуры.