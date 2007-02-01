Янукович считает необъективным отчет миссии ПАСЕ по Украине

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает необъективным отчет миссии Парламентской Ассамблеи Совета Европы по результатам визита в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Херсоне.

«Я привык к разговору на языке фактов. Если есть факты, о чем говорить? Я готов к разговору на любом уровне. Меня всегда интересуют лишь конкретные действия», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 25 января были обнародованы информационные замечания содокладчиков ПАСЕ по результатам визита в Украину 9-12 октября 2006 года.

В частности, содокладчики ПАСЕ Ханне СЕВЕРИНСЕН и Ренате ВОЛЬВЕНД отмечают, что, кроме честных выборов, в Украине не выполнено ни одно из обещаний Майдана.

В информационных замечаниях записано, что новый Кабинет министров перегружен количеством чиновников, которые персонифицируются с коррупционным отстаиванием бизнес-интересов и манипуляциями во время выборов накануне помаранчевой революции.

При этом, содокладчики ПАСЕ отмечают, что нетранспарентные переговоры относительно создания коалиции на протяжении полугода, недостаточность политических “цветов” среди так называемых коалиционных партнеров и “темный торг” при создании “большой коалиции” привели к тому, что люди не знают, “за кого в действительности они голосовали”.

Содокладчики ПАСЕ также убеждены, что Украина не сможет продвигаться вперед в реформах без урегулирования конституционного кризиса.