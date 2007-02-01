Ради Украины Путин готов даже где-то уйти от рынка

Переход России и Украины к рыночным отношениям в газовой сфере был не политическим, а экономическим решением.

Об этом сообщил президент Российской Федерации Владимир ПУТИН, выступая на пресс-конференции для российских и иностранных журналистов, котораю транслируется в прямом эфире российскими СМИ.

Он напомнил, что в начале 2006 года отношения РФ и Украины были напряженными. В частности, по вопросу транзита энергоносителя президент отметил, что тогда этот вопрос был решен в пользу перехода на рыночные отношения.

"Это решение остается прежним вне зависимости от политических изменений на Украине", – подчеркнул В.ПУТИН.

По его словам, отношения между странами стали даже "лучше и крепче".

"Россия всегда готова придти на помощь украинским властям, в частности в сфере энергетики, и при этом даже где-то уйти от рынка", - пояснил президент.

Как сообщал УНИАН, в конце 2005 года Украина и Россия несколько месяцев не могли согласовать принципы транзита российского газа через территорию Украины в Европу (около 130 млрд. кубометров газа в год) и схему оплаты этого транзита, поскольку Москва предложила Киеву перейти от действующей схемы бартерных расчетов к оплате деньгами по европейским тарифам.

1 января 2006 года в 10.00 Россия сократила объемы газа, предназначенного для обеспечения транзита в Европу.

4 января 2006 года НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» достигли договоренности относительно поставок российского газа в Украину. В 2006 году Украина получала газ по цене 95 долл. за тыс. кубометров.

В 2007 году Украина получает газ по цене 130 долл. за тыс. кубометров.