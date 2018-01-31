Пентагон показал перехват российским Су-27 самолета-разведчика у берегов Крыма (видео)

На видео видно как истребитель подлетает к американскому EP-3E Aries II к югу от Ялты.

Военно-морские силы США опубликовали видеоролик перехвата российским истребителем Су-27 разведывательного самолета США у берегов оккупированного Крыма.

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На видео видно как истребитель подлетает к американскому EP-3E Aries II к югу от Ялты. Наклонившись вправо от американского самолета Су-27 демонстрирует ракеты класса воздух-воздух.

Ранее сообщалось, что российский военный самолет совершил опасный перехват самолета-разведчика ВМС США "P-3 Orion" в международном воздушном пространстве над Черным морем возле аннексированного Крыма.