Пентагон показал перехват российским Су-27 самолета-разведчика у берегов Крыма (видео)
01:20, 31 января 2018
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На видео видно как истребитель подлетает к американскому EP-3E Aries II к югу от Ялты.
Военно-морские силы США опубликовали видеоролик перехвата российским истребителем Су-27 разведывательного самолета США у берегов оккупированного Крыма.
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На видео видно как истребитель подлетает к американскому EP-3E Aries II к югу от Ялты. Наклонившись вправо от американского самолета Су-27 демонстрирует ракеты класса воздух-воздух.
Ранее сообщалось, что российский военный самолет совершил опасный перехват самолета-разведчика ВМС США "P-3 Orion" в международном воздушном пространстве над Черным морем возле аннексированного Крыма.
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