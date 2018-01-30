США отреагировали на перехват российским СУ-27 их самолета-разведчика

Как подтвердили Военно-морские силы США в Европе, российский СУ-27 совершил небезопасное взаимодействие с американским EP- 3 в международном воздушном пространстве.

Соединенные Штаты выразили "наивысший уровень" озабоченности в связи с небезопасной российской военной деятельностью в небе над Черным морем. Об этом идет речь в заявлении Госдепартамента США.

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"Как подтвердили Военно-морские силы США в Европе, российский СУ-27 совершил небезопасное взаимодействие с американским EP- 3 в международном воздушном пространстве. При этом российский пилот приблизился на растояние 5 футов и пролетел непосредственно перед EP-3", - говорится в заявлении.

"В то время как воздушное судно США действовало в соответствии с международным правом, российская сторона грубо нарушила существующие соглашения и международное право, в частности, Соглашение 1972 года о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве (INCSEA)", - заявили в Госдепартаменте США.

США призвали Россию прекратить такие небезопасные действия, которые повышают риск ошибки и представляют опасность для экипажа обеих сторон.

Ранее сообщалось, что российский военный самолет совершил опасный перехват самолета-разведчика ВМС США "P-3 Orion" в международном воздушном пространстве над Черным морем возле аннексированного Крыма.