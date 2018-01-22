Наоми Кэмпбелл полностью разделась для глянца (фото)

Легендарная британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл снялась полностью обнаженной в новом выпуске журнала The Love Magazine.

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Звезда подиумов показала свои пикантные прелести также и в видеоролике. Соответствующие кадры появились на Instagram-странице издания. Автором фотосета стали известные фэшн-фотографы Мерт Алаш и Маркус Пигготт.

На обложке глянца звезда позирует одетой в стильное черное платье, которое подчеркивает ее формы, а уже в видеоролике, в котором воссоздан таймплапс по кадрам, Наоми решила полностью оголиться.