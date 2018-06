Трамп прокомментировал рекордное падение своего рейтинга

Президент США Дональд Трамп прокомментировал результаты совместного опроса ABC News и The Washington Post, согласно которым отмечается рекордное падение доверия к нему.

Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

"Опросы, проводенные Washington Post и ABC, были едва ли не самыми недостоверными во время президентской избирательной кампании. Хотя результат почти в 40% не так уж и плохой сейчас!", - написал президент США.

The ABC/Washington Post Poll, even though almost 40% is not bad at this time, was just about the most inaccurate poll around election time!