Трамп прокомментировал рекордное падение своего рейтинга

Президент США Дональд Трамп прокомментировал результаты совместного опроса ABC News и The Washington Post, согласно которым отмечается рекордное падение доверия к нему.

Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

Читайте такжеТрамп пообещал Макрону пересмотреть позицию по Парижскому климатическому соглашению

"Опросы, проводенные Washington Post и ABC, были едва ли не самыми недостоверными во время президентской избирательной кампании. Хотя результат почти в 40% не так уж и плохой сейчас!", - написал президент США.

The ABC/Washington Post Poll, even though almost 40% is not bad at this time, was just about the most inaccurate poll around election time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2017

Согласно результатам опроса ABC News и The Washington Post, рейтинг доверия к президенту США упал до рекордной отметки в 36%. Это самый низкий показатель за последние 70 лет, отмечает издание. При этом свое неодобрение американскому лидеру выразили 58% респондентов, а 48% заявили, что "категорически не одобряют" президента Трампа.

Согласно опросу, падение рейтинга Трамп связано с ухудшением положения США на международной арене, об этом заявили чуть меньше половины опрошенных. С этим не согласились 27% опрошенных.

По данным Gallup, в первый день после инаугурации президентство Трампа одобряли примерно 45% респондентов, столько же - высказывались против.