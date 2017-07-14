Трамп разозлил феминисток комплиментом жене Макрона (фото)

13 июля президент США Дональд Трамп встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Их сопровождали супруги.

Читайте такжеОчередной конфуз Трампа: первая леди Польши проигнорировала протянутую ей руку (видео)

"Вы в такой хорошей форме", - сказал Трамп, приветствуя 64-летнюю Брижит Макрон.

В соцсетях феминистки раскритиковали Трампа за его слова. Например, писательница и борец за права ЛГБТ Алекс Берг в Twitter написала, что отпускать комментарии по поводу фигуры - за границами дозволенного.

В ходе предвыборной кампании Трампа критиковали за сексизм из-за его высказываний, а несколько женщин обвинили будущего президента в домогательствах.