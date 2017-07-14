Трамп разозлил феминисток комплиментом жене Макрона (фото)
13:54, 14 июля 2017Мир
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Желая проявить галантность, Трамп произнес неоднозначную реплику.
Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Мелания Трамп и Брижит Макрон / REUTERS
13 июля президент США Дональд Трамп встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Их сопровождали супруги.
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"Вы в такой хорошей форме", - сказал Трамп, приветствуя 64-летнюю Брижит Макрон.
В соцсетях феминистки раскритиковали Трампа за его слова. Например, писательница и борец за права ЛГБТ Алекс Берг в Twitter написала, что отпускать комментарии по поводу фигуры - за границами дозволенного.
В ходе предвыборной кампании Трампа критиковали за сексизм из-за его высказываний, а несколько женщин обвинили будущего президента в домогательствах.
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