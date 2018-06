Лавров общается с журналистами в своем стиле: отойдите хоть немного (видео)

В пригороде Вены стартовала неофициальная встреча глав МИД стран ОБСЕ. Обсуждают вооруженные конфликты и борьбу с терроризмом. Российскую делегацию на заседании возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

К главе российского МИД очень близко подошли журналисты, это ему не понравилось и он сделал замечание: "Отойдите хоть немного! Люди сидят за столом - невежливо так толпиться!"

Отмечается, что одна из журналисток попыталась задать Лаврову вопрос об Украине, но тот заговорил о ее манерах.

Как сообщал УНИАН, ранее Лавров нахамил оператору международного агентства Reuters во время протокольной встречи на полях министерского заседания ОБСЕ. Он лично подошел к представителям СМИ и обратился к ним по-английски: "Можете убираться! Чего вы хотите?" ("You can get out! What do you want?").

После этого Лавров перешел на русский и, посмотрев на представителей СМИ, добавил: "Д*билы..."