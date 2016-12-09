Из уст Лаврова - журналистам: "Можете убираться! Д*билы" (видео)
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров нахамил оператору международного агентства Reuters во время протокольной встречи на полях министерского заседания ОБСЕ.
Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".
Инцидент произошел перед двусторонними переговорами Лаврова и его немецкого коллеги Франка-Вальтера Штайнмайера 9 декабря.
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После протокольной съемки дипломаты в соответствии с обычаями поблагодарили прессу, но один из операторов задержался на несколько секунд, чтобы отснять, как министры проходят мимо камеры.
Это почему-то возмутило шефа российской дипломатии, и он лично подошел к представителям СМИ и обратился к ним по-английски: "Можете убираться! Чего вы хотите?" ("You can get out! What do you want?")
После этого Лавров перешел на русский и, посмотрев на представителей СМИ, добавил: "Д*билы..."
Этот инцидент был снят на камеры и уже взбудоражил немецкие СМИ, освещающие ход саммита.
Как сообщал УНИАН, ранее Лавров выругался в ходе встречи со своим коллегой из Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром.
На видео российский дипломат во время встречи в Москве использовал ненормативную лексику: "Д*билы, бл*".