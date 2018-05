Из уст Лаврова - журналистам: "Можете убираться! Д*билы" (видео)

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Инцидент произошел перед двусторонними переговорами Лаврова и его немецкого коллеги Франка-Вальтера Штайнмайера 9 декабря.

Читайте такжеРаботники донецкой пародии на "McDonalds" кроют клиентов матом

После протокольной съемки дипломаты в соответствии с обычаями поблагодарили прессу, но один из операторов задержался на несколько секунд, чтобы отснять, как министры проходят мимо камеры.

Это почему-то возмутило шефа российской дипломатии, и он лично подошел к представителям СМИ и обратился к ним по-английски: "Можете убираться! Чего вы хотите?" ("You can get out! What do you want?")

После этого Лавров перешел на русский и, посмотрев на представителей СМИ, добавил: "Д*билы..."

Этот инцидент был снят на камеры и уже взбудоражил немецкие СМИ, освещающие ход саммита.

Как сообщал УНИАН, ранее Лавров выругался в ходе встречи со своим коллегой из Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром.

На видео российский дипломат во время встречи в Москве использовал ненормативную лексику: "Д*билы, бл*".