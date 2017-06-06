Начало конца ужаса терроризма: Трамп прокомментировал изоляционную политику в отношении Катара
Трамп заявил, что именно во время прошлой поездки на Ближний Восток отметил, что финансирования радикальной идеологии больше не может продолжаться.
Президент США Дональд Трамп заявил, что изоляционная политика ряда государств в отношении Катара может поспособствовать борьбе с терроризмом. Об этом он написал в своем Twitter.
"Во время моей недавней поездки на Ближний Восток я заявил, что больше не может быть финансирования радикальной идеологии. Лидеры указали на Катар – смотрите!", - написал Трамп.
During my recent trip to the Middle East I stated that there can no longer be funding of Radical Ideology. Leaders pointed to Qatar - look!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 июня 2017 г.
В то же время Трамп подчеркнул, что жесткая политика в отношении Катара могут стать началом конца терроризма.
«Так приятно видеть, как Саудовская Аравия с королем и еще 50 стран уже окупаются. Они сказали, что они будут принимать жесткую линию относительно финансирования экстремизма, и все ссылки были направлены в Катар. Возможно, это будет началом конца ужаса терроризма», - написал он.
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So good to see the Saudi Arabia visit with the King and 50 countries already paying off. They said they would take a hard line on funding...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 июня 2017 г.
...extremism, and all reference was pointing to Qatar. Perhaps this will be the beginning of the end to the horror of terrorism!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 июня 2017 г.
Как сообщал УНИАН ранее, в понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром. Некоторые страны прекратили морское и авиасообщение с Катаром, выслали его дипломатов и подданных. Власти Катара выразили сожаление по этому поводу и назвала решение зарубежных партнеров необоснованными.