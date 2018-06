Начало конца ужаса терроризма: Трамп прокомментировал изоляционную политику в отношении Катара

Президент США Дональд Трамп заявил, что изоляционная политика ряда государств в отношении Катара может поспособствовать борьбе с терроризмом. Об этом он написал в своем Twitter.

"Во время моей недавней поездки на Ближний Восток я заявил, что больше не может быть финансирования радикальной идеологии. Лидеры указали на Катар – смотрите!", - написал Трамп.

During my recent trip to the Middle East I stated that there can no longer be funding of Radical Ideology. Leaders pointed to Qatar - look! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 июня 2017 г.

В то же время Трамп подчеркнул, что жесткая политика в отношении Катара могут стать началом конца терроризма.

«Так приятно видеть, как Саудовская Аравия с королем и еще 50 стран уже окупаются. Они сказали, что они будут принимать жесткую линию относительно финансирования экстремизма, и все ссылки были направлены в Катар. Возможно, это будет началом конца ужаса терроризма», - написал он.

Читайте такжеКатар заплатил террористам $1 миллиард за похищенных членов королевской семьи

So good to see the Saudi Arabia visit with the King and 50 countries already paying off. They said they would take a hard line on funding... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 июня 2017 г.

...extremism, and all reference was pointing to Qatar. Perhaps this will be the beginning of the end to the horror of terrorism! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 июня 2017 г.

Как сообщал УНИАН ранее, в понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром. Некоторые страны прекратили морское и авиасообщение с Катаром, выслали его дипломатов и подданных. Власти Катара выразили сожаление по этому поводу и назвала решение зарубежных партнеров необоснованными.