В гробу Леха Качиньского обнаружили останки тел еще двух человек

В гробу президента Польши Леха Качиньского, погибшего при крушении Ту-154 под Смоленском в 2010-м году, обнаружены фрагменты тел двух других людей. Об этом заявил заместитель генерального прокурора страны Марек Пащонек, пишет Rzeczpospolita.

Кроме того, он сообщил, что прокуратура устанавливает возможную вину российских медиков в связи с захоронением останков жертв смоленской катастрофы в разных гробах, России направлен запрос о правовой помощи.

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"Ведется отдельное разбирательство об ответственности российских медиков. Мы направили в Россию запрос о правовой помощи", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля 2010 года в результате катастрофы польского президентского самолета Ту-154М под Смоленском погибли президент Польши Лех Качиньский с супругой и 86 членов правительственной делегации, а также члены экипажа. Генеральная прокуратура Польши выдвинула обвинения в адрес российских диспетчеров и «третьего лица» в умышленном провоцировании авиакатастрофы.