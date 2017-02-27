Смоленская катастрофа: Польша намерена через Гаагу забрать у России обломки самолета Качиньского

Об этом глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил в эфире TVP1, передает "Европейская правда".

"Сейчас жалоба в Международный суд по делу относительно обломков самолета находится на стадии подготовки. Однако пока по этому делу должно быть принято окончательное политическое решение. Но, думаю, что да, мы подадим жалобу, так как в течение года мы попробовали по-разному влиять на российскую сторону (но ничего не удалось сделать)", – сказал Ващиковский.

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Он напомнил, что Польша уже обращалась к США с просьбой помочь вернуть обломки, но администрация президента Барака Обамы не захотела этого делать.

"Я обращался уже в декабре 2015 года к Джону Керри. Однако Обама имел другое видение отношений с Россией", – заявил главный польский дипломат.

Ващиковский также добавил, что Польша намерена обратиться к администрации Трампа с этим вопросом.

Напомним, 10 апреля 2010 года польский правительственный самолет Ту-154 с 96 высокопоставленными чиновниками на борту разбился во время захода на посадку на военном аэродроме в российском Смоленске. Оттуда польская делегация планировала отправиться на мероприятия к 70-й годовщине Катынской трагедии. Среди погибших были президент Польши Лех Качиньский с супругой. Польская и российская комиссии авиационных экспертов называли основной причиной катастрофы ошибку пилотов.

Сторонники польской партии "Закон и справедливость" (PiS), соучредителем которой был Лех Качинский, убеждены, что катастрофа стала следствием организованного покушения на жизнь польского президента. Вскоре Польша возобновила расследование катастрофы.