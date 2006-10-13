Путин не смог уломать Меркель

В ходе двухдневного визита в Германию президенту России Владимиру Путину не удалось договориться с канцлером Германии Ангелой Меркель о создании двустороннего энергетического альянса, пишет в пятницу газета "Коммерсант".

По мнению газеты, Путин планировал привлечь Меркель выгодным предложением, суть которого заключалась в переориентации большей части газа, добываемого на Штокмановском месторождении, на Германию. В этом случае немецкие потребители получили бы 55-55 миллиардов кубометров газа вместо первоначально планировавшихся 20-45 миллиардов. Это составило бы 70-80 процентов всего добываемого на месторождении газа.

Целью союза, которого добивался Путин, явилось бы противостояние планам Евросоюза по либерализации внутреннего энергетического рынка. Дело в том, что меры, предложенные руководством Союза, должны осложнить Газпрому доступ на рынки европейских стран. Эти изменения также не выгодны и немецким Ruhrgas и RWE, а также совместным с "Газпромом" газораспределительным компаниям Германии – WINGAS, WIEH, Verbundetzgas.

Однако Ангела Меркель предпочла другой союз - с Францией. По итогам переговоров Меркель и Ширака было решено, что Германия и Франция создают энергоальянс внутри ЕС без участия третьих стран. А России уже не в первый раз было предложено исполнять Энергетическую хартию – документ, который Владимир Путин отвергает как "не отвечающий национальным интересам".

Более того, 23 сентября на трехсторонней встрече Владимира Путина, Жака Ширака и Ангелы Меркель во французском Компьене российский президент уже подтвердил, что Россия не намерена подписывать Энергетическую хартии и, в качестве приложения к ней, Транзитный протокол, пока в эти документы не внесут изменения, которые сделают их выгодными для России.

Напомним, что согласно принципам протокола, Россия должна представить трубопроводы для свободного транзита газа из Средней Азии в ЕС, в то время как европейские трубопроводы не попадают под действие транзитного протокола, и Газпром не получает к ним свободного доступа.

Лента.ру