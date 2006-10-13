Британец планировал массовые убийства в США

В Великобритании подсудимый признался, что планировал массовые убийства. По данным следствия, 34-летний житель Лондона Дирен Барот намеревался использовать так называемую "грязную бомбу", при детонации которой происходит радиоактивное заражение местности. Как утверждалось на суде, его целью было "нанести телесные повреждения, устроить террор, а также вызвать страх и хаос". Д.Барот также планировал взрывы в нескольких американских финансовых учреждениях с целью "убить как можно больше ни в чем не повинных людей".

Как указал прокурор Эдмунд Лоусон, полиция раскрыла эти планы, проанализировав информацию, содержавшуюся в компьютере Д.Барота, который был арестован в августе 2004 г. По данным следствия, он собирался взорвать здания Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне, Фондовую биржу и офисы финансового гиганта Citigroup в Нью-Йорке, а также офисы страховой компании Prudential в Нью-Джерси. "Планировалось осуществить взрывы в этих организациях безо всякого предупреждения, так что целью их было убийство как можно большего числа невинных жертв", - заявил прокурор.

В ходе судебных слушаний стало также известно, что обвиняемый намеревался взорвать три автомобиля, начиненных взрывчаткой и газовыми баллонами, на подземных стоянках в Великобритании. Эти акции должны были стать, как выразился прокурор, "краеугольным камнем" целой серии синхронных атак.

Приговор Д.Бароту будет вынесен позднее, передает "Би-би-си".

РБК