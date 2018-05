В Сирии произошла новая химическая атака – журналист (видео)

В Сирии произошли новая химическая атака. На этот раз пострадал город Карфзита, что на севере страны. Об этом сообщил немецкий журналист Джулиан Рёпке в своем Twitter.

Рёпке отметил, что ему сообщают об атаке хлорином.

I'm getting reports of a Chlorine attack on #KafrZita (#Hama).

Unconfirmed so far.

Heavy #Assad attacks on it now!https://t.co/QAZJaWPXX4pic.twitter.com/mSYjLuWBgT