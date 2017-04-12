В Сирии произошла новая химическая атака – журналист (видео)
Журналист сообщает о химатаке в городе Карфзита.
В Сирии произошли новая химическая атака. На этот раз пострадал город Карфзита, что на севере страны. Об этом сообщил немецкий журналист Джулиан Рёпке в своем Twitter.
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Рёпке отметил, что ему сообщают об атаке хлорином.
I'm getting reports of a Chlorine attack on #KafrZita (#Hama).— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) April 12, 2017
Unconfirmed so far.
Heavy #Assad attacks on it now!https://t.co/QAZJaWPXX4pic.twitter.com/mSYjLuWBgT
Журналист обнародовал фото, на которых видно, как один из сирийских вертолетов Ми-8 сбрасывает бомбу.
Как сообщал УНИАН ранее, нападение с вероятным применением химического оружия произошло утром 4 апреля в Идлибе. По данным свидетелей, ядовитый газ над городом распылили российские военные самолеты Су, которые принадлежат воздушным силам РФ и Сирии.
5 апреля Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что число погибших в результате химической атаки в городе Хан-Шейхун составило 72 человека, сотни пострадали.
В ответ на эту атаку США нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии. Пентагон заявил, что 59 крылатых ракет «Томагавк» были выпущены с эсминцев в восточной части Средиземного моря. Президент США Дональд Трамп объяснил, что действовал в «жизненно важных интересах национальной безопасности Америки», чтобы предотвратить использование химического оружия. По его словам, база, по которой нанесли удар, была точкой старта для химической атаки.