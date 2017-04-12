В Сирии произошла новая химическая атака – журналист (видео)

В Сирии произошли новая химическая атака. На этот раз пострадал город Карфзита, что на севере страны. Об этом сообщил немецкий журналист Джулиан Рёпке в своем Twitter.

Читайте такжеРоссия нанесла авиаудар по сирийскому Идлиб, есть погибшие - СМИ

Рёпке отметил, что ему сообщают об атаке хлорином.

Журналист обнародовал фото, на которых видно, как один из сирийских вертолетов Ми-8 сбрасывает бомбу.

Как сообщал УНИАН ранее, нападение с вероятным применением химического оружия произошло утром 4 апреля в Идлибе. По данным свидетелей, ядовитый газ над городом распылили российские военные самолеты Су, которые принадлежат воздушным силам РФ и Сирии.

5 апреля Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что число погибших в результате химической атаки в городе Хан-Шейхун составило 72 человека, сотни пострадали.

В ответ на эту атаку США нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии. Пентагон заявил, что 59 крылатых ракет «Томагавк» были выпущены с эсминцев в восточной части Средиземного моря. Президент США Дональд Трамп объяснил, что действовал в «жизненно важных интересах национальной безопасности Америки», чтобы предотвратить использование химического оружия. По его словам, база, по которой нанесли удар, была точкой старта для химической атаки.