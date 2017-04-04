В Сирии в результате газовой атаки погибли по меньшей мере 35 человек - СМИ

В северо-западной провинции Идлиб в Сирии в результате вероятной газовой атаки со стороны сирийских правительственных войск президента Башара аль-Асада или российских истребителей погибли не менее 35 человек, в том числе 9 детей.

Об этом говорится в сообщении Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, информирует агентство Reuters.

Изданию не удалось сразу же связаться с представителями сирийской армии для комментария. Официальный Дамаск постоянно отрицал применение химического оружия.

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Наблюдатели сообщают, что атака вызвала у многих людей удушение или головокружение, а у некоторых изо рта выходила пена. Представители Сирийского центра мониторинга сослались на медицинские источники, которые охарактеризовали ситуацию как газовую атаку.

В результате воздушных ударов, кроме того, ранены более 60 человек в городе Хан-Шейхун, который расположен в подконтрольной повстанцам провинции Идлиб.

Прооппозиционный телеканал Orient News сообщил, что в результате атаки было убито 50 человек и ранено более 100.