Россия призвала Совбез ООН провести чрезвычайное заседание из-за удара США в Сирии

11:10, 07 апреля 2017
Мир
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"Призываем Совет Безопасности ООН провести чрезвычайное заседание для обсуждения сложившейся ситуации", - говорится в сообщении МИД РФ.

Иллюстрация / REUTERS

Россия призывает Совет Безопасности ООН провести чрезвычайное заседание из-за удара США в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

"Призываем Совет Безопасности ООН провести чрезвычайное заседание для обсуждения сложившейся ситуации", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин назвал удары США по Сирии "агрессией под надуманным предлогом".

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7 апреля Вооруженные силыСША нанесли ракетный удар по авиабазе правительственных войск президента Башара Асада. Два военных корабля США, расположенных в Средиземном море, выпустили по меньшей мере 50 ракет "Томагавк". 

Перед этим Трамп заявил, что правительство президента Сирии Башара Асада "пересекло красную черту" после химической атаки в провинции Идлиб, жертвами которой стали мирные жители. Трамп отметил, что химическая атака вывела конфликт в Сирии "на совершенно новый уровень", а его отношение к президенту Сирии Башару Асаду "очень сильно изменилось".

В то же время, в Сирии назвали актом агрессии ракетный удар США.

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Теги: #США#Россия#Сирия#Совбез ООН#удар