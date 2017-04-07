США заявили о готовности к новым ударам по инфраструктуре режима Асада

США пригрозили новыми ударами по военной инфраструктуре режима Башара Асада в Сирии.

Об этом заявила в Нью-Йорке постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций относительно ситуации в Сирии, передает Deutsche Welle.

"Мы готовы сделать больше, однако надеемся, что в этом не будет необходимости", - заявила в Никки Хейли.

Как сообщал УНИАН, США нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии в ответ на возможную атаку с использованием химического оружия на город, который удерживают повстанцы. Пентагон заявил, что 59 крылатых ракет «Томагавк» были выпущены в 4.40 по сирийскому времени с эсминцев в восточной части Средиземного моря.

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Президент США Дональд Трамп объяснил, что действовал в «жизненно важных интересах национальной безопасности Америки», чтобы предотвратить использование химического оружия. По его словам, база, по которой нанесли удар, была точкой старта для химической атаки.

Как сообщило Reuters со ссылкой на сирийское государственное информационное агентство SANA, в результате ракетного удара США погибли девять гражданских лиц, в том числе четверо детей.

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате химической атаки в городе Хан-Шейхун 4 апреля погибли 72 человека.