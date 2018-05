США, Франция и Великобритания внесли в СБ ООН новый проект резолюции по Сирии

США, Франция и Великобритания намерены добиться принятия Советом Безопасности ООН резолюции по сирийскому конфликту, в которой содержится требование расследовать химическую атаку в провинции Идлиб. Соответствующий проект документа внесен в СБ ООН, сообщил во вторник, 11 апреля, постоянный представитель Великобритании в ООН Мэтью Райкрофт на своей странице в Twitter.

With US & France, UK has circulated revised draft resolution on #Syria condemning CW attack & requiring full cooperation with investigation