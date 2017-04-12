США, Франция и Великобритания внесли в СБ ООН новый проект резолюции по Сирии

США, Франция и Великобритания намерены добиться принятия Советом Безопасности ООН резолюции по сирийскому конфликту, в которой содержится требование расследовать химическую атаку в провинции Идлиб. Соответствующий проект документа внесен в СБ ООН, сообщил во вторник, 11 апреля, постоянный представитель Великобритании в ООН Мэтью Райкрофт на своей странице в Twitter.

With US & France, UK has circulated revised draft resolution on #Syria condemning CW attack & requiring full cooperation with investigation — Matthew Rycroft (@MatthewRycroft1) April 11, 2017

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По его словам, в тексте содержатся требования "полноценной кооперации" по расследованию применения химического оружия в Сирии.

В результате химической атаки в начале апреля в городе Хан-Шейхун погибли более 70 человек. Всего от отравления пострадали более 546 человек.

ООН объявила о намерении расследовать причину гибели людей. Власти США обвинили режим Асада в проведении газовой атаки. Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер назвал действия Дамаска безнравственными, отметив, что они не могут быть проигнорированы мировой общественностью.