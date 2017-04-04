Газовая атака в Сирии: число жертв возросло до сотни, обнародовано видео первых минут после налета

В подконтрольной повстанцам сирийской провинции Идлиб в результате возможной газовой атаки, осуществленной силами режима Асада или российскими военными, погибли по меньшей мере 100 человек, еще 400 страдают от проблем с органами дыхания. Об этом со ссылкой на сирийских медиков сообщает агентство Reuters.

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Количество погибших может возрасти, отмечает частично базирующийся в Париже Союз медицинских учреждений - коалиция международных гуманитарных агентств, которые поддерживают медицинские учреждения в Сирии.

"С 06:30 мы видели более чем 40 ударов. Количество жертв продолжает расти из-за бомбардировок по всей провинции", - сообщили медики.

Видеозапись первых минут после налета в соцсети "Фейсбук" опубликовали на странице сообщества Day of Solidarity with Syria. На нем видно, что пострадавшие, среди которых много детей, задыхаются. Их обливают холодной водой.

Внимание! Видео содержит шокирующие кадры.

Как сообщал УНИАН, удары в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб), совершенные со стороны сирийских правительственных войск или российских истребителей, вызывали у многих людей удушье.

Сирийское правительство постоянно отрицает применение химического оружия. Если эта информация будет подтверждена, это станет одной из самых смертоносных атак в Сирии со времени начала гражданской войны в этой стране шесть лет назад. Мохаммед Расул, который является главным ответственным за предоставление услуг скорой помощи в Идлибе, сообщил, что 67 человек погибли и еще 300 получили ранения. Одновременно прооппозиционный телеканал Orient News сообщил, что количество жертв составляет 100 человек.