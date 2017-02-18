Трамп назвал крупнейшие американские СМИ "врагами всего народа"

Об этом Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter.

Он заявил, что крупнейшие американские СМИ являются врагами для всех жителей страны.

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«СМИ, распространяющие лживые новости (The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN) — не мои враги. Это враги всех американцев», — написал Трамп.

Это не первое высказывание Трампа о деятельности крупнейший американских СМИ. В своем Twitter он несколько раз после инаугурации выступал с критикой газеты The New York Times, телеканала CNN, а также критиковал ABC, NBC и газету The Washington Post. Он заявлял, что эти СМИ «лживые» и «провалившиеся».

Как сообщал УНИАН, Трамп раскритиковал СМИ за "нечестное отношение" к Флинну и назвал его "замечательным человеком".