Трамп назвал крупнейшие американские СМИ "врагами всего народа"

Об этом Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter.

Он заявил, что крупнейшие американские СМИ являются врагами для всех жителей страны.

«СМИ, распространяющие лживые новости (The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN) — не мои враги. Это враги всех американцев», — написал Трамп.

The FAKE NEWS media (failing @nytimes, @NBCNews, @ABC, @CBS, @CNN) is not my enemy, it is the enemy of the American People!