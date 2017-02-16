Трамп раскритиковал СМИ за "нечестное отношение" к Флинну и назвал его "замечательным человеком"

Об этом президент США заявил 15 февраля во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, как сообщает "Радио Свобода".

Трамп назвал Флинна «замечательным человеком», отметив, что был расстроен из-за плохого отношения к экс-советнику.

Дональд Трамп также раскритиковал тех, кто предоставил СМИ информацию относительно Майкла Флинна, назвав это «уголовным действием».

Лидеры Конгресса заявили, что проведут расследование по поводу контактов между Россией и главными помощниками президента США Дональда Трампа в период до его вступления в должность Майклом Флинном.

Майкл Флинн ушел в отставку поздно вечером 13 февраля после того, как он признал, что ввел в заблуждение чиновников из команды президента Трампа относительно содержания своих контактов с послом России в США.

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Флинн сначала сказал вице-президенту Майку Пенсу, что в декабре 2016 года во время неоднократных разговоров с послом России Сергеем Кисляком не обсуждал санкции в то время, когда бывший президент США Барак Обама готовил новые санкции против России из-за предположительного вмешательства Москвы в президентские выборы.

Эти заявления Флинна позволили Пенсу в телевизионном интервью выступить на защиту советника по национальной безопасности.

Но через некоторое время Флинн в ответ на опубликованные доклады американских спецслужб признал, что, возможно, обсуждал санкции с Кисляком. Такое обсуждение могло быть нарушением законов США, которые запрещают вести внешнеполитические переговоры частным лицам (а в декабре 2016 года Флинн еще не занимал никаких официальных должностей).