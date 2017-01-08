В Мексике во время протестов автомобиль въехал в группу полицейских (видео)

10:05, 08 января 2017
Мир
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В Мексике участник акции протеста против роста цен на бензин въехал на автомобиле в группу полицейских.

Протесты в Мексике / REUTERS

Инцидент произошел в Росарито (штат Нижняя Калифорния), передает РБК.

По данным полиции, в результате пострадали восемь правоохранителей, два из них получили серьезные ранения.

Происшествие произошло возле на предприятии государственной нефтегазовой компании Pemex, которое, по данным СМИ, заняли протестующие.

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На опубликованном в Twitter видео заметно, что водитель специально направляет автомобиль в группирующийся недалеко от участников акции отряд полицейских, а после уезжает с места происшествия.

Министр внутренних дел Мексики Мигель Анхель Осорио Чонг в ответ на произошедшее заявил, что злоумышленник, совершивший наезд, «не останется безнаказанным», об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Агрессия, от которой сегодня пострадали сотрудники полиции в Росарио, недопустима», - отметил он.

Протесты проходят в Мексике с понедельника, 2 января. На улицы люди вышли после отмены днем ранее госрегулирования цен на бензин, после чего они сразу же выросли на 20%.

К 8 января, по данным местной полиции, в стране были арестованы более 1,5 тыс. человек.

Как тогда же сообщала мексиканская ассоциация розничной торговли ANTAD, во время протестных акций было ограблено более 420 магазинов.

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