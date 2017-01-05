Французские банки отказались финансировать избирательную кампанию Ле Пен – обратилась к россиянам

Председатель французской праворадикальной партии "Национальный фронт" (НФ) Марин Ле Пен обратилась к зарубежным финансовым институтам, в том числе и к российским банкам, за финансированием своей предвыборной кампании.

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Об этом она сказала в интервью французскому телеканалу BFMTV, передает «Немецкая волна».

По словам Ле Пен, все французские банки отказываются кредитовать ее избирательную кампанию в преддверии первого тура президентских выборов во Франции, который пройдет в апреле 2017 года. В настоящий момент Ле Пен не хватает 6 миллионов евро. "Я подала заявки в европейские банки, английские, американские и российские. Разумеется, я приму первое же предложение", - заявила праворадикальный политик.

По данным агентства Bloomberg, ранее она планировала взять займ из фонда микропартии Cotelec, который контролирует ее отец Жан-Мари Ле Пен.

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В тот же день в интервью агентству Reuters Марин Ле Пен заявила, что в случае ее победы на выборах Франция может отказаться от евро и вернуться к национальной валюте - франку. По ее словам, странам, входящим в еврозону, следует ввести систему валютной корзины ЭКЮ, которая существовала в ЕС до введения евро. Ле Пен также подчеркнула, что в случае ее победы на президентских выборах, внешний долг Франции будет пересчитан в новой валюте.

Как сообщал УНИАН, лидер французской праворадикальной партии «Народный фронт» Марин Ле Пен заявила, что не считает аннексию Крыма Россией незаконной.

В свою очередь МИД Украины выразило возмущение в связи с тем, что одна из возможных кандидатов в президенты Франции Марин Ле Пен позволила себе заявления в поддержку временной оккупации и попытки аннексии Россией Крыма и Севастополя.

После этого в Службе безопасности Украины не исключили введения запрета Ле Пен на въезд в Украину за ее заявление по поводу Крыма и заявили, что направили в МИД письмо для согласования запрета на въезд.