Кандидат в президенты Франции о Крыме: я не считаю незаконной аннексию

Данное заявление скандальный политик сделала в интервью телеканалу BFMTV, передает Le Figaro.

"Я абсолютно не считаю, что там была незаконная аннексия: был референдум, народ Крыма выразил желание присоединиться к России", - убеждена Ле Пен.

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Также она заговорила о необходимости установления "стратегических отношений" между Францией и РФ в контексте борьбы против террористов "Исламского государства".

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма Россией 20 февраля 2014 года.