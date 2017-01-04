Кандидат в президенты Франции Ле Пен предлагает странам еврозоны отказаться от евро
Страны еврозоны должны отступать от единой валюты, представленной евро и вернуться к структуре "общей валюты", в пользу денежной системы ECU (ЭКЮ), которая существовала ранее.
Об этом заявила лидер партии «Национальный фронт» и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, сообщает Reuters.
Ле Пен уже давно говорила, что Франция должна выйти из «валюты евро», но в прошлом не сообщала подробную информацию о том, как бы это могло произойти.
В случае своего избрания она также заявила, что национальный долг страны будет назван в новой национальной валюте.
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ЭКЮ — валютная единица, использовавшаяся в европейской валютной системе ЕЭС и ЕС в 1979—1998 годах. Название «ЭКЮ» происходит от англ. European Currency Unit («европейская валютная единица»), а также от названия французских монет экю. 1 января 1999 года ЭКЮ было заменено на евро по курсу 1:1.
Соотношение ЭКЮ с валютами других стран определялось исходя из того, что ЭКЮ служило обобщённым представителем корзины валют стран, входивших тогда в европейскую валютную систему.
ЭКЮ было введено только в безналичный расчет. Тем не менее, для частного сектора в некоторых странах ЭКЮ выпускались в виде монет, облигаций и государственных займов.