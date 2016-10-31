Армия Ирака провела перегруппировку войск и возобновила наступление на Мосул

Цель наступления - восточный берег реки Тигр, протекающей через город, передает Reuters.

Напомним, наступление приостановили 28 октября для того, чтобы перегруппировать войска.

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В наступлении принимают участие правительственные силы Ирака и "пешмерга" (курдские войска - Ред.). Авиационную и наземную поддержку оказывает международная коалиция возглавляемая США.

Как сообщал УНИАН, 17 октября началась спецоперация по освобождению иракского города Мосула от террористов "Исламского государства". Как известно, Мосул - крупнейший город под контролем боевиков, с довоенным населением почти 2 млн. человек, считается "столицей" ИГИЛ в Ираке.