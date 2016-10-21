Турция и Ирак согласовали совместное наступления на Мосул - Пентагон

Об этом он заявил после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Reuters.

"Я думаю, что есть соглашение в принципе достигнуто, но сейчас мы подошли к практическим вопросам, над которыми мы сейчас и работаем", - заявил Картер.

Наступление на Мосул, которое началось 17 октября, как ожидается, станет крупнейшим сражением в Ираке со времен вторжения США в 2003 году.

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Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Ирака Аль-Абади, операция по освобождению Мосула продвигается "быстрее, чем думали" власти. "Наши силы начали двигаться вперед, чтобы освободить этот город, который был взят ИГИЛ более двух лет назад. Боевые силы в настоящее время продвигаются вперед по направлению к городу быстрее, чем мы думали, и быстрее, конечно, чем мы установили в нашем плане кампании", - сказал Аль-Абади. Как отмечается, власти Ирака ожидают, что бои за Мосул займут несколько недель или даже месяцев.