Хиллари Клинтон рассказала о состоянии своего здоровья
Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что чувствует себя хорошо и идет на поправку.
Об этом она написала на своей странице в Twitter.
"Спасибо всем, кто высказал пожелания выздоровления! Я чувствую себя отлично и иду на поправку", - сказано в сообщении.
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Thanks to everyone who’s reached out with well wishes! I’m feeling fine and getting better. -H— Hillary Clinton (@HillaryClinton) 12 сентября 2016 г.
Также Клинтон отметила, что ей уже хочется вернуться к работе.
"Как любому человеку, которому приходилось сидеть дома, пропуская работу из-за болезни, мне не терпится вернуться", - отметила она.
Ранее УНИАН сообщал, что кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон почувствовала себя плохо на церемонии, посвященной 15-й годовщине нападения на США 11 сентября 2001 года.
Позже стало известно, что доктора диагностировали у политика пневмонию.