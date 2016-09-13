Хиллари Клинтон рассказала о состоянии своего здоровья

Об этом она написала на своей странице в Twitter.

"Спасибо всем, кто высказал пожелания выздоровления! Я чувствую себя отлично и иду на поправку", - сказано в сообщении.

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Thanks to everyone who’s reached out with well wishes! I’m feeling fine and getting better. -H — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 12 сентября 2016 г.

Также Клинтон отметила, что ей уже хочется вернуться к работе.

"Как любому человеку, которому приходилось сидеть дома, пропуская работу из-за болезни, мне не терпится вернуться", - отметила она.

Ранее УНИАН сообщал, что кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон почувствовала себя плохо на церемонии, посвященной 15-й годовщине нападения на США 11 сентября 2001 года.

Позже стало известно, что доктора диагностировали у политика пневмонию.